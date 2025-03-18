Bakan Fidan, CERN’i Ziyaret Etti

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN CENEVE ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre’nin Cenevre kentinde önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ni (CERN) ziyaret ederek, burada yetkililerden detaylı bilgi aldı. Cenevre’deki ilk gününde Bakan Fidan, ayrıca merkezin çeşitli projelerinde görev alan Türk bilim insanları ve mühendislerle bir araya geldi.

KIBRIS KONULU TOPLANTIYA KATILDI

Bakan Fidan, aynı zamanda Cenevre’de Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı için de bulundu. Bu toplantı, bölgedeki siyasi atmosfer açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Fidan’ın Cenevre’deki temasları, Türk bilim insanlarının uluslararası projelerdeki rolünü pekiştirme, işbirliğini artırma ve bilgi alışverişini güçlendirme çabalarını kapsıyor.