Haberler

Bakan Fidan, Cidde’de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 21’inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunuyor. Bu kapsamda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinde bölgesel ve küresel gelişmelerle birlikte Filistin’deki insani krizi ele alıyor.

ÖNCEKİ TEMASLAR

Bakan Fidan’ın Cidde’deki temasları çerçevesinde, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile de birer görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile de görüşmeler yapması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sinop’ta Orman Yangını Denetimleri Devam Ediyor

Sinop'ta Jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla sürekli denetim gerçekleştiriyor. Yasaklara uymayanlara ceza verilecek ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Haberler

Balıkesir’de Yangın Bodrum Katını Vurdu

Altıeylül'de bir binanın bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bodrum katını kullanılmaz hale getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.