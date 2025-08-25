Bakan Fidan, Cidde’de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 21’inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunuyor. Bu kapsamda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinde bölgesel ve küresel gelişmelerle birlikte Filistin’deki insani krizi ele alıyor.

ÖNCEKİ TEMASLAR

Bakan Fidan’ın Cidde’deki temasları çerçevesinde, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile de birer görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile de görüşmeler yapması bekleniyor.