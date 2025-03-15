Bakan Fidan’dan Türkiye’nin Diplomasi Rolü Açıklaması

HÜKÜMETİN DIŞ POLİTİKA VİZYONU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tv100 kanalında Deniz Gürel ve Başak Şengül’ün yönelttiği soruları cevapladı. Fidan, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye’nin uluslararası alandaki rolüne dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. “Sahada ana aktör müyüz?” sorusuna başlangıçta sessiz kalan ardından kahkaha ile yanıt veren Fidan, bazı kavramların yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARI VE SONUÇ ALMAK

Fidan, Türkiye’nin kendi çıkarlarını belirleyip bu çıkarları sahada hayata geçirmeye odaklandığını ve bunun önemli boyutunun sonuç almak olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin dış politika vizyonunun, bölgede çatışmaların sona erdiği ve ekonomik kalkınmanın ön plana çıktığı bir yapı oluşturma hedefinde olduğunu söyledi.

Fidan, Suriye, Ukrayna, Kafkasya ve Gazze gibi çeşitli bölgelerde Türkiye’nin etkili olduğunu belirtti. Dış politikanın dar çerçevelerle değerlendirilmesinin eksik bir yaklaşım olduğunu ifade eden Bakan, Türkiye’de iç politikada sıkışmış bazı kesimlerin dış politika ile ilgili faaliyetine dar bir bakış açısıyla yaklaşım sergilediğini belirtti. Dış politikanın daha geniş bir perspektifle ele alınmasının gerekliliğine dikkat çekti.