Bakan Fidan’dan Uluslararası Gelişmelere İlişkin Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünya genelinde meydana gelen son olaylar ve Türkiye’nin bu konudaki yaklaşımına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan’ın vurguladığı başlıca noktalar, Gazze’deki duruma ilişkin eleştiriler ve Türkiye’nin dış politika hedefleri üzerine odaklandı.

GAZZE’DE SINIFTA KALMA

Bakan Fidan, “Dünya Gazze’de sınıfta kaldı” ifadesiyle uluslararası sistemin ciddi bir sınavdan geçtiğini belirtti. Gazze’de kalıcı bir ateşkes sağlama konusunda Türkiye’nin azami çaba harcayacağına dikkat çekti.

SDG POLİTİKASI DEVAM EDİYOR

Bakan Fidan, SDG/YPG’nin hem Türkiye hem de Suriye açısından sorun teşkil etmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Türkiye olarak bu konuda kararlı politikamız sürecek” şeklinde konuştu. Ayrıca, SDG’nin sürekli aynı yöntemleri uyguladığını belirterek, bu döngüden çıkılması gerektiğini ve 10 Mart Mutabakatı’na uyulmasının önemine değindi.

İRAN İLE DİPLOMATİK ÇABALAR SÜRECEK

Fidan, İran’daki gelişmeleri de dikkatle izlediklerini ifade ederek, “İran’da olan her şey bizi ilgilendiriyor” dedi. Bölgesel istikrar ve güvenliğin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Fidan, İran için sürdürülen diplomatik çabaların devam etmesi gerektiğini ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Biden yönetimi ve İran arasındaki ilişkilerin çözülmesi noktasında umutlu olduklarını kaydetti.