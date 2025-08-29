Haberler

Bakan Fidan, Filistin için mesajlar verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Filistin Tezkeresi Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen Filistin tezkeresi hakkında bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüce Meclisimiz bugün, Filistinli kardeşlerimiz için toplandı. Gazze’deki çocukların çığlığı, insanlığın vicdanında bir kıvılcım yakmıştır. O kıvılcım büyüyerek daha güçlü bir dönüşümün öncüsü olacaktır” ifadesini kullandı.

Türkiye Mazlumların Sesi Olmaya Devam Edecek

Bakan Fidan, Türkiye’nin bundan sonra da mazlumların sesi olacağını belirtti. “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, adaletin ve vicdanın gür sesi olmuştur. Türkiye olarak daha adil bir düzenin inşası için yol gösteren kutup yıldızı olmayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da mazlumun umudu, zalimin hasmı olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

– ANKARA

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Yerlikaya, Suriyeli Geri Dönüşleri Vurguladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 itibarıyla Suriye'den gönüllü olarak geri dönen Suriyelilerin sayısının 450 bin 169'a ulaştığını açıkladı.
Haberler

Kocaeli’de Dolandırıcı Yakalandı, Tutuklandı

Kocaeli'de kamuda görevli olduğunu iddia eden bir dolandırıcı, bir vatandaşı davalarını çözme vaadiyle 71 bin 500 TL dolandırdı. Şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.