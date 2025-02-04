Bakan Fidan: Filistinliler Yurdundan Edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Fidan’ın Gazze ve Suriye ile ilgili mesajları öne çıktı. Fidan, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşması dolayısıyla Mısır’a teşekkür etti. Suriye konusuna da değinen Fidan, “Suriye’de istikrar için terör bitmeli” dedi.

GİZEMLİ İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısında şu açıklamaları yaptı: “Her geçen gün ilişkilerimiz kuvvetleniyor. 2025 yılı ile ilişkilerimiz 100. yılına giriyor. Kurumlarımız tarafından yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlarını almaya başladık. Ticaret hacmimiz 9 milyar dolara ulaştı. Çeşitli alanlarda süren işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz.”

REGİONDAKİ SORUNLARA YEREL ÇÖZÜMLER

Fidan, “Biz ilgilenmezsek 3. ülkeler ilgileniyor. Yerel sorunlara ithal çözüm arayışları çare olmadı. Çevremizdeki sorunlarla ilgili kendi çözümlerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Filistin’deki durum bu meselelerin başında geliyor. Her şeyden önce Gazze’deki ateşkes çabaları dolayısıyla Mısır’a teşekkür borçluyuz.” ifadelerini kullandı.

Fidan, “Hamas ateşkesin gerekliliklerini yerine getirme konusunda herhangi bir tereddüt taşımıyor” derken İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ardından Netanyahu hükümetinin tavrına dair belirsizliklere dikkat çekti. “Netanyahu’nun savaşı yeniden başlatma ihtimali barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor. 16 ay süren savaşın ardından Filistin’in de İsrail’in de barışa ihtiyacı var.” dedi.

NETANYAHU’NUN PLANLARINA KARŞI TEDBİRLER

Fidan, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna soykırımın yeniden başlatılmasına karşı çıkılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Mısır’ın Gazze’ye yardım konusundaki kritik rolünü vurguladı. Filistin halkının topraklarının koparılması fikrinin gündeme gelmesinin insanlık adına kabul edilemez olduğunu ve bu tür fikirlerin yeni çatışmalara yol açacağını ifade etti.

SURİYE İÇİN İSTİKRAR ÇABALARI

Suriye’de istikrar sağlamak için yeni hükümete destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, “Suriye’deki istikrarın ön koşulu olarak DAEŞ ve YPG terörünün bitmesi ve bölgeden temizlenmesi gerekmektedir. Bölgesel olarak DAEŞ’e karşı beraber çalışmalıyız.” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.