Bakan Fidan: “Gazze’ye Yardım Girişi İzin Yok.”

BAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Bakan Fidan, Gazze bölgesine insani yardımların girişinin 50 günden fazladır engellendiğini vurguladı. Bu durumun uluslararası normlar ve insan haklarıyla çeliştiğini belirten Fidan, “Açlık ne bir silah, ne pazarlık unsuru, ne de cezalandırma aracı olarak kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

İNSANİ YARDIMLARIN ÖNEMİ

İnsani yardımların aciliyetine dikkat çeken Fidan, bu tür durumların insanlık adına kabul edilemez olduğunu ifade etti. Yardımların zaman kaybetmeden ulaştırılması gerektiği mesajını verdi.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA GEREKİYOR

Fidan ayrıca, dünya genelindeki tüm ülkelerin bu konuda gerekli dayanışmayı göstermesi gerektiğini söyledi. Gazze’deki insani krizle ilgili daha fazla destek sağlanması gerektiğini vurguladı.