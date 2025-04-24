Haberler

Bakan Fidan: “Gazze’ye Yardım Girişi İzin Yok.”

BAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Bakan Fidan, Gazze bölgesine insani yardımların girişinin 50 günden fazladır engellendiğini vurguladı. Bu durumun uluslararası normlar ve insan haklarıyla çeliştiğini belirten Fidan, “Açlık ne bir silah, ne pazarlık unsuru, ne de cezalandırma aracı olarak kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

İNSANİ YARDIMLARIN ÖNEMİ

İnsani yardımların aciliyetine dikkat çeken Fidan, bu tür durumların insanlık adına kabul edilemez olduğunu ifade etti. Yardımların zaman kaybetmeden ulaştırılması gerektiği mesajını verdi.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA GEREKİYOR

Fidan ayrıca, dünya genelindeki tüm ülkelerin bu konuda gerekli dayanışmayı göstermesi gerektiğini söyledi. Gazze’deki insani krizle ilgili daha fazla destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ağrı Pili Kullanımı Üzerine Panel Düzenlendi

Türk Algoloji Derneği ve OMÜ Tıp Fakültesi ortaklığında düzenlenen panelde, ağrı pillerinin faydaları ve yanlış bilgiye düzeltme yapıldı. Uzmanlar, toplum bilincinin artırılması gerektiğini belirtti.
Haberler

Trabzonspor U19, Kupayı Kazanmak İstiyor

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde play-off aşamasını başarıyla geçerek yarı finale yükseldi. Final hedefleyen tek Türk ekibi, Avusturya'nın Salzburg takımıyla mücadele edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.