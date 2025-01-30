Bakan Fidan, Hollanda ile Telefonda Görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ AYRINTILARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir telefon görüşmesi yapıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu görüşmede Suriye’nin durumu ve Gazze’deki gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuluyor. İkili ilişkiler ve Türkiye-AB bağlantıları da görüşmenin önemli konu başlıkları arasında yer alıyor.

SURİYE VE GAZZE GÜNDEMİ

Görüşmede, Suriye’deki mevcut durum ve Gazze ile ilgili olaylar ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bu konularda Hollandalı mevkidaşıyla fikir alışverişinde bulunduğu belirtiliyor. Türkiye’nin dış politikası ve AB ile olan ilişkileri üzerinde de duruluyor. Bu görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik temasların önemine vurgu yapıyor.