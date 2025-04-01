Bakan Fidan’ın Fransa Ziyareti Başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AND ziyaretinin ardından Fransa’yla yola çıkıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanarak, Fidan yarın Paris’te resmi bir ziyarette bulunacak.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile Türkiye-Fransa ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı ile Gazze ve Suriye gibi güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerde olumlu gündem maddelerinin öne çıkarılması ve yakın diyaloga verilen önemin altını çizecek olan Bakan Fidan, ticaret hacminin artırılması ile karşılıklı yatırımların desteklendiğinin dile getirilmesi bekleniyor. Ayrıca enerji, ulaştırma, turizm, teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında ortaklıkların geliştirilmesine yönelik adımların da gündeme gelmesi öngörülüyor.

İŞ BİRLİĞİ VE GÜVENLİK

Fidan’ın, görüşmeler sırasında Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan ırkçı ve aşırıcı akımlara karşı duyulan beklentileri dile getirmesi bekleniyor. Ayrıca, savunma sanayii alanındaki işbirliğinin önemi ile ihracat kısıtlamalarının kaldırılması konusundaki Türkiye’nin görüşlerini aktarması ve terörle mücadelede etkin işbirliği ile teröre karşı ortak duruşun önemini vurgulaması öngörülüyor.

STRATEJİK PERSPEKTİF

Türkiye-AB ilişkilerinin, AB üyesi bazı ülkelerin iç siyasi gündemlerine alet edilmeden stratejik bir bakış açısıyla ele alınmasının önemine değinilecek. Fidan, bu kapsamda Türkiye-AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılmasını ve AB’nin bu yönde anlamlı adımlar atmasını talep edecek. Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa güvenliğindeki kritik rolü ve Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin inşasının önemine vurgu yapması bekleniyor.

SURİYE ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Görüşmelerde Fidan’ın, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’nin varlığının sona erdirilmesi ve DEAŞ’a karşı mücadele için destek talep ettiği ifade ediliyor. Ayrıca, yeni yönetimle angajmanın artırılması ve yaptırımların kaldırılmasının ülke istikrarı açısından kritik bir öneme sahip bulunduğunu da belirtmesi bekleniyor. Fidan’ın, İsrail’in bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit eden eylemlerine ve Gazze’deki insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği konusuna da dikkat çekmesi değerlendiriliyor.

TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler, olumlu gündem ve düzenli üst düzey diyalog anlayışı doğrultusunda devam ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2023 yılında yaklaşık 21 milyar dolar seviyesine ulaştı; 2024’te ise bunun 22,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Türkiye, Fransa’nın ihracatında 11’inci, ithalatında ise 12’nci sırada yer alırken, Fransa Türkiye’nin ihracatında 6’ncı, ithalatında ise 7’nci sırada bulunuyor. Fransa’da yaşayan yaklaşık 800 bin Türk vatandaşı, iki ülke arasında önemli bir köprü işlevi görüyor.