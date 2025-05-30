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Bakan Fidan: İstanbul’da Sonuçlar İstiyoruz

UKRAYNA’DA TEMASLAR YAPILIYOR

Ukrayna’da çeşitli temaslarda bulunan Bakan Fidan, yaptığı açıklamada önemli bilgiler paylaşmış. Bakan, “İstanbul’da müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul’da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz” ifadeleriyle, İstanbul’da elde edilen ilerlemenin devam etmesini arzu ettiklerini belirtmiş.

İLERLEMENİN SÜRMESİNE VURGU

Bakan Fidan, müzakerelerin olumlu sonuçlara ulaşacağını ve hem Türkiye’nin hem de Ukrayna’nın bu süreçten kazançlı çıkacağını vurgulamış. İstanbul’da gerçekleşen müzakerelerin, ilgili taraflarla işbirliği içerisinde uluslararası meselelerde ilerlemeyi sağladığına dikkat çekiyor.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÜZERİNDEN ÜLKE YARARLARI

Toplumlar arasındaki iletişimin güçlenmesi ve somut adımların atılması gerektiğini belirten Fidan, “İstanbul’daki ivmenin sürdürülmesi, uluslararası ilişkilerde önemli bir dönüm noktası” diye konuşmuş. Bu tür müzakerelerin çeşitli uluslararası sorunların çözümüne katkı sağladığına dikkat çektiği görünüyor.

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