Bakan Fidan, Katarlı Mevkidaşı Al Sani İle Görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla alakalı konular üzerinde duruldu.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Görüşme öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına Hamas’tan gelen yanıt sonrasında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden ortak bir açıklama yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, “Hamas’ın tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz.” sözleri yer aldı.