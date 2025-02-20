Bakan Fidan, Lavrov ve Balakrishnan İle Görüştü

DIPLOMATIK TEMASLAR SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde diplomatik görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bakan Fidan, bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

UKRAYNA SAVAŞI DEĞERLENDİRİLDİ

İki bakan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılmasına yönelik süreci ele alırken, son zamanlarda yapılan görüşmeler ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Bakanlar arasındaki bu görüşmeler, uluslararası ilişkiler açısından önemli bir gelişmeyi ifade ediyor.

HİNDİSTAN İLE GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ayrıca Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile de Güney Afrika’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmeye dair detayları X sosyal medya platformunda paylaştı. Görüşme, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleşti.