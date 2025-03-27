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Bakan Fidan New York’ta Türkevi’nde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyaretine devam ediyor. Washington DC’deki resmi görüşmelerinin ardından New York’a geçerek, burada Türkevi’ni ziyaret etti.

ZİYARETİN DETAYLARI

Bakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde bulunduğu süre zarfında çeşitli görüşmeler yapmayı planlıyor. Bu ziyaretin Türkevi’nin işlevselliğini artırmak ve Türkiye-ABD ilişkilerini güçlendirmek amacı taşıdığı bildiriliyor.

ABD’DE TEMASLAR SÜRÜYOR

Hakan Fidan, ABD’deki temaslarına başkent Washington DC’de başlamıştı. Daha sonra New York’a geçerek, burada Türkevi’ni ziyaret etmesi, bu iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişmesine olanak sağlayacak.

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