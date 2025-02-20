Bakan Fidan, Rus Lavrov ile Buluştu

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, DİPLOMATİK TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DEĞERLENDİRİLDİ

İki bakan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik süreci değerlendirirken, son dönemdeki görüşmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

SİNGAPUR İLE YAPILAN GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ayrıca Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile Güney Afrika’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmeye ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı. Buna göre, Bakan Fidan, Singapurlu mevkidaşı Balakrishnan ile G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüşme gerçekleştirdi.