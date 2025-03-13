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Bakan Fidan Suriye’de Temaslarda Bulundu

ÜST DÜZEY TEMASLAR İÇİN ŞAM’DA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Suriye’nin başkenti olan Şam’a ziyaret gerçekleştirdi.

PACİ DÜZENLEMELERİ VE GÖRÜŞMELER

Bakan Fidan’ın PKK/YPG’nin Suriye yönetiminin kontrolüne geçmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geleceği belirtildi. Yapılacak görüşmede, devrik Beşar Esad rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında meydana gelen çatışmaların da ele alınacağı ifade ediliyor.

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