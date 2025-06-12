Bakan Fidan, Suudi Bakan ile görüştü

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Gazze’deki güncel durum ve ateşkes sağlanması için yürütülen çabalar gündeme geldi.

GAZZE’DEKİ DURUM VE İLERİDEKİ TOPLANTILAR

Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, toplantıda Gazze’deki mevcut koşullar dikkate alındı ve ateşkes sağlanması için atılan adımlar değerlendirildi. Ayrıca, ilerleyen günlerde Filistin meselesi ile ilgili yapılacak toplantılar ve 21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın hazırlıkları da ayrıntılı olarak masaya yatırıldı.