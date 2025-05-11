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Bakan Fidan, Toplantıda Dışişleri Konularını Ele Alacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Üçlü Toplantıya Ev Sahipliği Yapacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ankara’da gerçekleştirilecek Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yapıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu toplantıya Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ile Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katılacak. Toplantıda, bölgedeki gelişmeler ve güvenlik durumu üzerinde durulması bekleniyor.

Türkiye’nin Destek Vurgusu

Bakan Fidan, toplantı sırasında, Suriye hükümetinin ülkesinde güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarına Türkiye’nin devam eden desteğini teyit edecek. Ayrıca, İsrail’in Suriye dahil olmak üzere diğer bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumlarını sona erdirmesi gerektiğine dikkat çekecek. Fidan, bölgede sahiplenmenin ve iş birliğinin ehemmiyetini vurgulayacak.

Terörizme Karşı Kararlılık

Bakan Fidan, bölgenin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığını belirterek, Türkiye’nin bu durumu güvence altına alma konusundaki kararlılığını ortaya koyacak. “Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler” anlayışını esas alarak, terörizm gibi ortak zorluklarla mücadelede komşu ülkelerin dayanışmasının önemine dikkat çekecek. Fidan, Suriye ve komşu ülkelerin terörizmle mücadelede iş birliğinin, hem bölgesel hem de küresel güvenliğe katkı sağlayacağını ifade edecek. Toplantı sırasında, Bakan Fidan’ın Ürdünlü ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

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