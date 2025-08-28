Bakan Fidan, Türkiye’nin düşmanlık yapmayacağı söyledi

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİN YANKILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlamasında sarf ettiği, “Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz.” sözü tartışmaların devam etmesine neden oluyor. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber canlı yayınına katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

HİÇBİR DÜŞMANLIK YAPMAYIZ

Bakan Fidan, Türkiye’ye karşı düşmanlık yapılmadığı sürece Türkiye’nin de düşmanlık yapmayacağını vurguladı. Ancak sınırın ötesinde bir tehdit oluştuğunda geri adım atmayacaklarını belirtti. Fidan, “Kadim bir devlet geleneğinden geliyoruz. Zor bir geçmişimiz oldu, muhtemelen zor bir geleceğimiz de olacak.” şeklinde konuştu. Hükümetin milli güvenlik konularında hassasiyeti bulunduğunu da aktardı. Sınır ötesinde bir tehdit oluştuğunda beklemek yerine harekete geçeceklerini ifade etti.

ORTADOĞU’DA GÖZLEMLER

Bakan Fidan, Suriye’deki durumu değerlendirirken, burada sadece YPG’nin değil birçok Kürt partisinin bulunduğunu ve bunların dost olduğunu da hatırlattı. “Komşularımızda ne oluyor?” sorusunun sürekli takip edilen bir konu olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Suriye’deki jeopolitik dinamiklerin bölgeye olan yansımalarına da dikkat çekti. Fidan, “İsrail’in Suriye ile ilgili ortaya koyduğu tavrın kabul edilebilir bir tarafı yok.” sözleriyle bölgesel sorunlara ışık tuttu. Ayrıca, YPG’nin Şam’la bir uzlaşma içinde olmasının önemli olduğunu ve ülkedeki grupların kendi dillerini korumalarının da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.