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Bakan Fidan, Washington’da Suriye Temsilcileriyle Görüştü

DIŞİŞLERİ BAKANI ELİT TEMASLARDA BULUNUYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD seyahati çerçevesinde Washington DC’de Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Fidan, bu önemli temaslarıyla ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.

GÖRÜŞMELER DEVRİM YARATIYOR

Fidan, Washington’daki programına devam ediyor. Suriye-Amerikan Toplumu temsilcilerini kabul etmesi, iki ülke arasındaki diplomatik diyalogu artırmayı hedefliyor. Bu görüşmeler, stratejik iş birliği açısından da büyük bir fırsat sunuyor.

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