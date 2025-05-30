Bakan Fidan, Yermak ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Ukrayna Temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Kiev’deki temaslarını sürdürüyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin son durum masaya yatırıldı.

Ukrayna’daki İkili Görüşmeler

Ziyaret programı dahilinde, Hakan Fidan ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de bir araya gelecek. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüşmesinin de planlandığı bildirildi. Fidan’ın, 16 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine liderlik eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil önemli isimlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kırım Tatarı ve Gagauz Türk Toplumları ile İletişim

Ayrıca, Hakan Fidan’ın Kırım Tatarı ve Gagauz Türk toplumlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlar arasında yer alıyor. Bu görüşmeler, kriz sürecinde Türkiye’nin üstlendiği rolün güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.