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Bakan Fidan, Yunan Mevkidaşıyla Buluştu

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN’IN GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bakan Fidan, toplantı kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü.” denildi.

NATO TOPLANTISI’NDAKİ ÖNEMLİ TEMAS

Bu görüşme, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde yer aldı. Hakan Fidan ile Yorgo Gerapetritis arasındaki bu diyalog, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Dışişleri Bakanı Fidan’ın toplantıda yaptığı bu görüşme, uluslararası alanda işbirliğini artırmaya yönelik adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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