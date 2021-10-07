Bakan: Gıda alımlarında denetim yapıyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, girdi fiyatının fiyatlara yansıdığı, gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıldığını belirtti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlıyor.
Bakan Muş özetle şunları söyledi;
“Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz.
Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz.
Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda.
Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz.
Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor.
İhracattaki büyük artışın büyümeye etkisi oluyor. Hizmet ihracatına odaklanacağız