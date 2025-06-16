Bakan Göktaş, 1.227 Milyar Lira Ödeme Duyurdu

SED ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı için 1 milyar 227 milyon lira değerindeki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdıklarını duyurdu. Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada çocuklara yönelik çalışmalara özellikle önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerini çeşitlendirdiklerini bildirdi.

ÇOCUKLARIN BÜYÜMESİNE DESTEK VERİYORUZ

Bakan Göktaş, çocukların aile ortamında büyümesinin toplumsal değerlerin korunmasında büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. “Sosyal Ekonomik Destek” hizmeti ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti. Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için titizlikle çalıştıklarının altını çizen Göktaş, “Bu kapsamda, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık” diye konuştu.