Bakan Göktaş, 5,4 Milyar Lira Dağıtacak

EKONOMİK DESTEK AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde tam bağımlı olarak bakılan vatandaşlar ve aileleri için 5,4 milyar lira tutarında Evde Bakım Yardımı’nın ödemesine bu ay başladıklarını duyurdu. Göktaş, bu yardımın bakanlık tarafından sunulan önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olduğuna dikkat çekti. “Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmesi düşüncesi ile 2006 yılında hayata geçti” diyerek bu hizmetin tarihçesine vurgu yaptı.

AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI

Göktaş, “Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” sözleriyle bu desteğin amacını ifade etti. Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı kişilerin yakınlarının bakımını üstlendiği vatandaşların desteklendiğini belirten Bakan, aylık ortalama 541 bin kişinin Evde Bakım Yardımı’ndan yararlandığını vurguladı. Her hak sahibi için aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Göktaş, “Bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.