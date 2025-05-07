Bakan Göktaş, 6,2 Milyar Lira Aylık Dağıttı

YAŞLI VE ENGELLİ AYLILIKLARI HESABA YATIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayı içerisinde toplamda 6,2 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bu açıklama, bakanın sosyal yardımların geliştirilmesi konusundaki çabalarını gözler önüne seriyor.

İNSAN ODAKLI YARDIM PROGRAMLARI

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada engelli ve yaşlı bireylere yönelik kapsamlı ve düzenli sosyal yardım programlarının geliştirilmesine devam ettiklerini belirtti. Bu hizmetlerin, insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde sunulduğunu ifade etti.

BAĞIMSIZ YAŞAM DESTEĞİ

Engelli ve yaşlıların toplumsal yaşamda aktif rol üstlenmelerini ve bağımsız bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla her alanda desteklerini sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanlarındayız” dedi. Bu doğrultuda, mayıs ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı ve 2,7 milyar lira engelli aylığı ödemesi gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Toplamda 6,2 milyar liralık bu ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.