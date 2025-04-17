Bakan Göktaş, Aile Yılı Projelerini Duyurdu

HIGHLIGHTS AİLE YILI KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile Yılı kapsamında pek çok özel çalışma başlattık. Doğurganlık, Annelik ve Babalık Fikrine İlişkin Değişimin İncelenmesi Araştırması’nı gerçekleştirdik. Bu araştırma, ülkemizde annelik, babalık ve çocuk sahibi olma konusunda yaklaşımların değiştiğini bizlere gösterdi” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türk Kızılay ile Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle düzenlenecek olan ‘Çevrim İçi Aile Akademisi’ adlı 8 haftalık eğitim programının tanıtım toplantısı da yapıldı. Programa, Bakan Göktaş’ın yanı sıra, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Emine Özmete gibi birçok davetli katıldı.

KADINLARI DESTEKLEMEYE YÖNELİK PROJELERİN ÖNEMİ

Bakan Göktaş, “Güçlü bir gelecek için ihmal edilemez en önemli değer sağlıklı ailelerdir. Aile Akademisi’nin, aile yapısını koruma, destekleme ve geleceğe taşıma yolunda önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu akademiyle kalplere dokunan sevgi ve dayanışma iklimini büyüten kıymetli adımlar atılacak. Her bir adım ailelerimizin, toplumumuzun ve ülkemizin yarınlarını güçlü kılacak. Gelecek; bilgili, bilinçli, merhametli ailelerin, sizlerin ellerinde yükselecek” dedi. Ayrıca, ailelerin korunması ve güçlendirilmesi konusunu her zaman önemli bir sorumluluk alanı olarak gördüklerini belirten Göktaş, 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan ettiklerini ifade etti.

AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMET MODELLERİ

Bakan Göktaş, yapılan araştırmalarda ebeveynlik fikrinin değiştiğini belirterek, “Yürüttüğümüz pek çok çalışmayı bilimsel bir zemin üzerinde hazırlıyor ve uyguluyoruz. Bu kapsamda Bakanlık olarak birçok araştırma projesi yürütüyoruz. Aile Danışmanlığı Hizmet Modeli Geliştirme Projesi bu çalışmalardan biridir. Bu projeden elde ettiğimiz çıktılarla aile danışmanlığı hizmetimizin daha etkin, profesyonel ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağladık” diye belirtti. Ayrıca, medya ve dijital mecraların aile üzerindeki olumsuz etkilerine ve dijital dönüşüm sürecine dair elde edilen verilerin sosyal hizmetlere rehberlik edeceğini vurguladı.

ARAŞTIRMALARLA GÜÇLÜ SOSYAL POLİTİKALAR

Son olarak, ‘Doğurganlık, Annelik ve Babalık Fikrine İlişkin Değişimin İncelenmesi Araştırması’nı gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, “Bu araştırma, ülkemizde annelik, babalık ve çocuk sahibi olma konusunda yaklaşımların değiştiğini göstermektedir. Çocuk sahibi olma eğilimlerinde 2 çocuk yeterli normundan tek çocuğa ve tek çocuktan çocuksuz evliliklere geçişin olduğunu gözlemledik” dedi. Tüm bu araştırmalarla sosyal politikaları, vatandaşların taleplerine ve günümüzün ihtiyaçlarına göre daha güçlü hale getireceklerini ifade etti. Aile Yılı kapsamında her yaştan bireye yönelik çalışmalara devam edeceklerini de sözlerine ekledi.