Bakan Göktaş Aileyi Desteklediklerini Vurguladı

BİREYSELLİK VE KENTLEŞME AİLEYİ ZAYIFLATIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile, toplumun en sağlam kalesi ve geleceğimizin teminatıdır. Ancak günümüzde kentleşme, dijitalleşme, bireyselleşme ve küresel akımlar aileyi zayıflatmaktadır. Bu nedenle aileyi merkeze alan politikaları güçlendiriyor ve tüm toplumu kapsayan bir seferberlik başlatıyoruz” şeklinde konuştu. Bakan Göktaş, Balıkesir’deki programı sırasında ilk olarak Valilik’i ziyaret etti. Valilikte Vali İsmail Ustaoğlu ve AK Parti Balıkesir milletvekilleri tarafından karşılanan Bakan, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

YARALARIMIZI SARMAK İÇİN DAYANIŞMAYIZ

Bakan Göktaş, Valilik ziyaretinde, “Balıkesir’in bereketli topraklarında, kıymetli Balıkesirlilerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Her zor günde olduğu gibi bu süreçte de dayanışma içinde yaralarımızı sarıyor, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaçların karşılanması için tüm gayretimizle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

BALIKESİR’İN GÜCÜNÜ DESTEKLİYORUZ

Balıkesir’in tarihî ve doğal güzellikleri ile üretken insanlara sahip olduğunu belirten Göktaş, “Tarımdan sanayiye, turizmden kültüre kadar pek çok alanda güçlü bir potansiyele sahip. Bakanlık olarak bu potansiyeli desteklemek, Balıkesir’in ihtiyaçlarına uygun adımlar atmak için buradayız. Balıkesir’in gelişimine katkı sunacak projeleri yakından takip ediyor, kurumlarımızın çalışmalarını yerinde inceliyor ve vatandaşlarımızla doğrudan temas kurmaya özen gösteriyoruz. 2025 Aile Yılı çalışmaları kapsamında da amacımız, her kesimin hayatına dokunacak adımlar atmaktır” diye açıkladı.

İYİLEŞTİRİCİ YATIRIMLAR YAPILIYOR

Son 23 yılda Balıkesir’e gerçekleştirilen 237,8 milyar liralık yatırımın altını çizen Göktaş, “Bakanlığımızın yatırım ve destekleri ise 13,5 milyar liraya ulaştı. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara destek sağlayan toplam 42 kuruluş ile hizmet veriyoruz. 7 Sosyal Hizmet Merkezi vatandaşlara doğrudan destek sağlıyor. ASDEP kapsamında 2025 Ocak ayından bu yana 10 bin 62 haneye olmak üzere toplamda 86 bin 626 hane ziyaret gerçekleştirdik. 8 Aile Destek Merkezi (ADEM) ile kadın ve gençlere mesleki beceriler kazandırıyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere ekonomik ve psikososyal destek sunuyoruz. Böylece çocukların ailelerinin yanında büyümelerini sağlıyoruz” dedi.

AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE VURGU

Ailenin güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çeken Göktaş, “Bugüne kadar 142’si Balıkesir’de olmak üzere 9 bin 488 etkinlik düzenledik” diye konuştu. Engelli ve yaşlı bireylere yönelik önemli hizmetlerin mevcut olduğunu belirten Bakan, “7 özel engelli bakım merkezinde 694 engelli birey, 2 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde ise 262 yaşlı birey hizmet almaktadır. Evde Bakım Yardımı ile engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza önemli destek sağlıyoruz. Balıkesir’de bu hizmetten 5 bin 907 kişi faydalanıyor” diye ekledi.

2025 AİLE YILI SEFERBERLİĞİ

Bakan Göktaş, “2025 yılı, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ‘Aile Yılı’ ilan edilmiştir. Ancak günümüzde kentleşme, dijitalleşme, bireyselleşme ve küresel akımlar aileyi zayıflatmaktadır. Bu nedenle aileyi merkeze alan politikaları güçlendiriyor ve tüm toplumu kapsayan bir seferberlik başlatıyoruz. Aile yapısını ve demografiyi güçlendirecek çalışmalarla, küresel risklere karşı dirençli politikalar geliştiriyoruz” diye belirtti.

KARDEŞLİK SOFRALARI İLE BİRLEŞİYORUZ

Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldikleri ‘Kardeşlik Sofraları’na da değinerek, “Bu sofralar, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatırken gazilerimizin kahramanlıklarını da yüceltiyor. ‘Terörsüz Türkiye’ hayalini gerçekleştirmek için toplumumuzu güçlendiriyor, ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırıyoruz” dedi.