Haberler

Bakan Göktaş Almanya’da Türk Altızlarla Buluştu

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ’IN ZİYARETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan ünlü Türk altız kardeşleri ziyaret etti. “Berlinli Altızlar” olarak tanınan bu çocuklar, 17 yıl önce dünya genelinde dikkat çekmişti. Bakan Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi’ne katılmak amacıyla bulunduğu Berlin’de Roksana ve Hikmet Temiz çifti ile altız çocukları Zeynep, Zehra, Esma, Rana, Ahmed ve Adem’in yanı sıra kardeşleri Meryem ve Malik Musa’nın yaşadığı evde bir araya geldi.

SAMİMİ SOHBET VE DENEYİM PAYLAŞIMI

Ziyaret sırasında Bakan Göktaş, aileyle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Çocuklarla teker teker ilgilenen Göktaş, Türkiye’de 2025’in Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, bu bağlamda ailelerle sıkça bir araya geldiklerini belirtti. Temiz çifti, Bakan Göktaş’ın ziyareti nedeniyle duydukları mutluluğu ifade ederken, altızları büyütme sürecinde yaşadıkları deneyimleri de paylaştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Van Osb: Siyaset Üstü Üretim ve Ticaret

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, üretim ve ticaretin siyasi mücadelelere alet edilmemesi gerektiğini belirtti ve bu tür politik müdahaleleri reddetti.
Haberler

Trendyol Süper Lig’de 30. Hafta Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.