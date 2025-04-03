Bakan Göktaş Almanya’da Türk Altızlarla Buluştu

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ’IN ZİYARETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan ünlü Türk altız kardeşleri ziyaret etti. “Berlinli Altızlar” olarak tanınan bu çocuklar, 17 yıl önce dünya genelinde dikkat çekmişti. Bakan Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi’ne katılmak amacıyla bulunduğu Berlin’de Roksana ve Hikmet Temiz çifti ile altız çocukları Zeynep, Zehra, Esma, Rana, Ahmed ve Adem’in yanı sıra kardeşleri Meryem ve Malik Musa’nın yaşadığı evde bir araya geldi.

SAMİMİ SOHBET VE DENEYİM PAYLAŞIMI

Ziyaret sırasında Bakan Göktaş, aileyle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Çocuklarla teker teker ilgilenen Göktaş, Türkiye’de 2025’in Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, bu bağlamda ailelerle sıkça bir araya geldiklerini belirtti. Temiz çifti, Bakan Göktaş’ın ziyareti nedeniyle duydukları mutluluğu ifade ederken, altızları büyütme sürecinde yaşadıkları deneyimleri de paylaştı.