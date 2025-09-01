Bakan Göktaş, Aronya Yedi

PROGRAMDA GÖRÜŞMELER YAPTI

Balıkesir Valiliği ziyaretinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir Öğretmenevi’nde düzenlenen ‘Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası Programı’na katılarak şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, programa katılımının ardından AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret etti.

HUZUREVİNDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

‘Geçmişin İzinde Geleceğe Umutla Buluşması’ programı çerçevesinde Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne giden Bakan Göktaş, bahçedeki stantları ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ile birlikte aronyaların tadına baktı. Canbey’in ekşi tadı nedeniyle yüzünü buruşturması üzerine Bakan Göktaş, “İnsan çaktırmadan yapar” diyerek gülümseyerek yanıt verdi.

KEŞKEK İKRAMINA KATILDI

Bakan Göktaş, stant ziyaretlerinin ardından keşkek hazırlamak için kazanın başına geçti ve geleneksel yemeğin dövülmesine katıldı. Programa katılan misafirlere yapılan keşkek ikramıyla etkinlik sona erdi.