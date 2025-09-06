Bakan Göktaş, Ayşenur’u andı

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ’IN ANMA PAYLAŞIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi’nin, İsrail tarafından başından vurularak öldürülmesinin yıl dönümünde sosyal medya üzerinden anma paylaşımları yaptı. Göktaş, Ayşenur Ezgi Eygi’nin anısını yaşatmak amacıyla yaptığı paylaşımda, duygularını dile getirdi.

AYŞENUR EZGİ EYGI’NIN MİRASI

Bakan Göktaş, paylaşımında “İnsani yardım gönüllüsü ve insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi’nin, siyonist işgal çetesi tarafından başından vurularak katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Soykırımcı İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde bebek, kadın, yaşlı demeden sürdürdüğü katliam devam ederken; insanlık onuru ve vicdanı adına hayatını ortaya koyan Ayşenur’u rahmet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

ADALER ARAYIŞI VE CESARETİ

Göktaş, Ayşenur Ezgi’nin “Daha fazlasını yapmamız gerek” diyerek Gazze için harekete geçtiğini belirtirken, adalet arayışı ve cesaretinin, İsrail’in işlediği savaş suçlarından yargılanması mücadelesine güç vereceğini vurguladı. Son olarak, “Ruhu şad, mekanı cennet olsun” sözleriyle Ayşenur’un anısını onurlandırdı.