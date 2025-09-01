Haberler

Bakan Göktaş, Balıkesir’de ziyaret yaptı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Valilik ziyaretinde bulunan Göktaş, ardından Balıkesir Öğretmenevi’nde şehit yakını ve gazilerle “Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası Programı” etkinliğinde buluştu. Bu program sonrasında AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret ederek, partilerin çalışmalarına yönelik bilgi aldı.

Daha sonra “Geçmişin İzinde Geleceğe Umutla Buluşması” isimli etkinlik kapsamında Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne giden Bakan Göktaş, burada bahçedeki stantları gezip çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Göktaş, etkinlikte yer alan keşkek pişirme aşamasına katılarak, pişirilen keşkeki dövdü ve ardından bu lezzeti vatandaşlara ikram etti.

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

