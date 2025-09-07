Bakan Göktaş, Bulut çiftini ziyaret etti

AİLE YILI KAPSAMINDA ZİYARET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘Aile Yılı’ projeleri çerçevesinde Manisa’da evliliklerinde 48 yılı geride bırakan Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ile eşi Fatma Birgül Bulut’u ziyaret etti. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Göktaş, her il programında gerçekleştirdiği Aile Yılı ziyaretlerine Manisa’da da devam etti.

EŞLİK EDEN GÜÇLÜ AİLE YAPISI

Bakan Göktaş, 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ve eşi Fatma Birgül Bulut’un evini ziyaret ederek, 48 yıldır birlikte yaşamlarını sürdüren çifte gençlere örnek olmaları nedeniyle tebrik etti. Göktaş, güçlü aile yapısının toplumun temel direği olduğunu vurgulayarak, “Uzun yıllara dayanan evlilikleri ile gençlerimize örnek olan Mustafa amcamız ve Fatma teyzemizi tebrik ediyorum. Rabb’im birlikte hayırlı ömürler nasip etsin” sözlerini sarf etti.

BULUT ÇİFTİNDEN TEŞEKKÜR

Bulut çifti, Bakan Göktaş’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Köyümüze ilk gelen Bakan siz oldunuz. Ziyaretinizle bizleri sevindirdiniz. Rabb’im sizden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun” şeklinde konuştu. Ziyaret esnasında Fatma Birgül Bulut, torunu Azra ile birlikte Bakan Göktaş’a evlerinin bahçesinde yetiştirdikleri çiçek ve sebzeleri gösterdi.