Bakan Göktaş, Çocuklar İçin İşbirliği Vurgusu Yaptı

Bakan Göktaş, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen “Barış ve Güven Yılı: Çocukların Yararına Uluslararası İlişkilerin Geliştirilmesi Konferansı”na katıldı. Göktaş, konuşmasına Türkiye’nin Türkmenistan için daima özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak başladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını aktardı.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Bakan Göktaş, çocukların daha güvenli, barış içinde ve huzurlu bir dünyada yaşayabilmesi adına iş birliklerini güçlendirmek için buluştuğunu dile getirerek, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun ‘Barış ve Güven Yılı’ olarak belirlediği bu yıl, ortak hedeflerimizi hatırlatıyor. Dünyada çocuklarımızın karşılaştığı tehditler ve zorluklar için kararlı adımlar atmamız gerektiğini gözler önüne seriyor” dedi.

Göktaş, çağın zorluklarına dikkat çekerek, “Bugün ne yazık ki, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma ve istikrarsızlık milyonlarca çocuğun yaşamını etkiliyor. Bu krizlerin en savunmasız mağdurları çocuklarımızdır. Onların güvenliğini sağlamak, eğitim ve sağlık gibi haklarını garanti altına almak sadece bir ahlaki sorumluluk değil, aynı zamanda geleceğimiz için stratejik bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN SESİNE KULAK VERMEK ŞART

Göktaş, Gazze gibi çatışmalar arasında sıkışmış çocukların sesini duymanın önemine değinerek, “Onların yaşam haklarını korumak için güçlü bir dayanışma sergilemeliyiz. Eğitimin sürekliliğini sağlamak ve çocukları her türlü şiddet ve istismardan koruyan politikalar hayata geçirmeliyiz. Aile yapısının güçlendirilmesi bu politikaların merkezinde yer alıyor” şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla Türkiye’de 2025 yılını ‘Aile Yılı’ olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, “Aile kurumunun önemini yeniden hatırlatmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

ÇOCUKLAR İÇİN KAPSAMLI HİZMETLER SUNMAK

Göktaş, Türkiye’nin çocuklar için yürüttüğü sosyal politikaları ülkenin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olarak gördüğünü belirtti. Çocuklara yönelik çeşitli hizmetlerle, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda gelişimlerine destek olduklarını ifade etti. Ayrıca, Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile binlerce çocuğun koruyucu ailelerin yanında himaye edildiğini aktardı.

Göktaş, “Bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye, ailedir” inancıyla koruyucu aile modelinin hayata geçirildiğini söyledi. Gönül Elçileri Projesi’ni 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünyaya tanıtarak küresel düzeyde seferberlik çağrısında bulunduklarını vurguladı.

ÇOCUK HİZMETLERİNDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Göktaş, çocuk hizmetlerinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Koğuş tipi bakım modelinden ev tipi bakım modeline geçerek, çocuklarımıza aile şefkati sunmayı amaçlıyoruz. Her çocuğun sağlıklı bir aile ortamında büyümesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, çocuklarımızın parlak bir geleceğe adım atması için uluslararası tecrübelerden faydalanarak birçok projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Düzenlenen konferansın çocuklar için adil, huzurlu ve güvenli bir gelecek için önemli sonuçlar doğurmasını dilediğini belirten Göktaş, bu konudaki kararlılığını yineledi.