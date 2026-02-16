Bakan Göktaş: Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor

bakan-goktas-cocuklar-icin-sosyal-medya-duzenlemesi-geliyor

Bakan Göktaş’tan Önemli Açıklama

Bakan Göktaş, sosyal medya paylaşımında insanların 8 saniyeden fazla odaklanamadığını ifade etti. Bu sürekli uyarılma durumunun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayan Göktaş, “Tam da bu yüzden dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi biz de çocuklarımızı korumaya yönelik sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz.” dedi. Göktaş’ın açıklamalarının yer aldığı bir video da paylaşımında görüldü.

Dikkat Çekici Yöntemler

Bir videonun daha dikkatlice izlenebilmesi için oyun hamuruyla oynamanın gerekli olduğunu belirten Göktaş, sosyal medyada yalnızca konuşmanın yeterli olmayacağını, farklı hareketlerin de gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Bakan Göktaş, “Sosyal medyada sürekli ekranları kaydırmak o kadar normalimiz haline geldi ki… Artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniyeyi geçmiyor.” ifadelerini kullandı.

Çocukların Dikkat Süresi Azaldı

Bu sürekli uyarılma halinin çocuklara daha fazla zarar verdiğine dikkat çeken Göktaş, “Çocuklarımızın dikkat süresi son 10 yılda en az yüzde 30 azaldı. Bu da onların odaklanmalarını, arkadaşlık ilişkilerini, okulda başarı oranlarını doğrudan etkiliyor. Bu da öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini oldukça zorlaştırdı.” şeklinde konuştu.

Destek Çağrısı

Bakan Göktaş, dünya genelinde çocuklar için sosyal medya düzenlemeleri tartışıldığını ve uygulamaya konulduğunu vurgulayarak, “Biz de çocuklarımıza daha güvenli bir internet ortamı sunmak için çalışıyoruz. Siz velilerimizden de öğretmenlerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli interneti hep birlikte mümkün kılabiliriz.” diyerek toplumsal bir destek çağrısında bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Taksi Plakası Fiyatları Düşüşe Geçti Ve Vergi Sorunları Başladı

Taksi mali cihazının zorunlu hale gelmesiyle birlikte taksi plakası fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı.
Gündem

Araç Bagajındaki 30 Milyon Dolar Hırsızlığına 11 Gözaltı

İstanbul Bakırköy’deki bir lüks sitede gerçekleşen 30 milyon dolarlık hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor; gözaltı sayısı 11’e ulaştı. Paranın sahibi Bilal Durmaz ifade verdi.
Gündem

Galatasaray Hazırlıklarını Tamamlarken Okan Buruk’tan Önemli Açıklamalar

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Juventus maçı öncesinde transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı ve Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu hedef aldı.
Gündem

YÖK Başkanı Özvar Kontenjanları Azaltacak Programları Açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da düzenlenen Vakıf Üniversiteleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Gündem

Zonguldak’ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Mahsur Kaldı

Zonguldak'taki bir maden ocağında gerçekleşen göçükte üç işçi mahsur kaldı. Kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.