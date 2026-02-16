Bakan Göktaş: Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor

Bakan Göktaş’tan Önemli Açıklama

Bakan Göktaş, sosyal medya paylaşımında insanların 8 saniyeden fazla odaklanamadığını ifade etti. Bu sürekli uyarılma durumunun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayan Göktaş, “Tam da bu yüzden dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi biz de çocuklarımızı korumaya yönelik sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz.” dedi. Göktaş’ın açıklamalarının yer aldığı bir video da paylaşımında görüldü.

Dikkat Çekici Yöntemler

Bir videonun daha dikkatlice izlenebilmesi için oyun hamuruyla oynamanın gerekli olduğunu belirten Göktaş, sosyal medyada yalnızca konuşmanın yeterli olmayacağını, farklı hareketlerin de gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Bakan Göktaş, “Sosyal medyada sürekli ekranları kaydırmak o kadar normalimiz haline geldi ki… Artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniyeyi geçmiyor.” ifadelerini kullandı.

Çocukların Dikkat Süresi Azaldı

Bu sürekli uyarılma halinin çocuklara daha fazla zarar verdiğine dikkat çeken Göktaş, “Çocuklarımızın dikkat süresi son 10 yılda en az yüzde 30 azaldı. Bu da onların odaklanmalarını, arkadaşlık ilişkilerini, okulda başarı oranlarını doğrudan etkiliyor. Bu da öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini oldukça zorlaştırdı.” şeklinde konuştu.

Destek Çağrısı

Bakan Göktaş, dünya genelinde çocuklar için sosyal medya düzenlemeleri tartışıldığını ve uygulamaya konulduğunu vurgulayarak, “Biz de çocuklarımıza daha güvenli bir internet ortamı sunmak için çalışıyoruz. Siz velilerimizden de öğretmenlerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli interneti hep birlikte mümkün kılabiliriz.” diyerek toplumsal bir destek çağrısında bulundu.