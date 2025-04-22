Bakan Göktaş, Çocukların Değerini Vurguladı

ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZ VE BUGÜNÜN ORTAKLARIDIR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Çocuklar yalnızca geleceğimiz değil, bugünün de ortaklarıdır. Bakanlık olarak vizyonumuz; her çocuğun kendini değerli hissettiği ve haklarına tam erişebildiği bir Türkiye inşa etmektir. Çocukların haklarını korurken, aileyi güçlendirmek ve desteklemek öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Hedefimiz, çocukların güvenle büyüyüp, aidiyet hissiyle kök salacağı bir toplum inşa etmektir” şeklinde konuştu. Bakan Göktaş, Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı’nın açılışına katılarak, 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlattı ve bu yılın hedeflerinin çocukların güvenle büyüyeceği bir toplumu oluşturmak olduğunu vurguladı.

ÇOCUK KATILIMINI GÜÇLENDİRMEK ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Değerli misafirler, ‘çocuklar geleceğimizdir’ deriz. Ancak unutmamalıyız ki, onlar bugünün de ortaklarıdır. Her bir karara çocukların gözünden bakmak, ülkemizin geleceği için şarttır.” ifadesini kullanarak, çocuk hakları komitelerinin güçlendirilmesinin önemini belirtti. Bu çalıştay sayesinde görev alan çocukların sadece kendi haklarını savunmakla kalmayıp, toplumu daha adil ve kapsayıcı bir hale getirmek için sorumluluk üstlendiklerini dile getirdi. “Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planımız, bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olacak kapsamlı bir yol haritası sunuyor” diyen Bakan Göktaş, birçok alanda yürütülen çalışmaların önemini anlattı.

ÇOCUKLARIN HAKLARINI KORUMAK ANA HEDEFİMİZDİR

Bakan Göktaş, “Hiç şüphesiz çocukların gelişiminde en etkili yapı sağlıklı ve güçlü ailelerdir” diyerek, çocukların haklarını koruma görevine dikkat çekti. 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle çocukların güvenle büyüyeceği bir toplum hedefleniyor. Göktaş, ulusal ve uluslararası platformlarda çocukların yararını gözeten politikaların savunucusu olacaklarını belirtti.

DÜNYA ÇOCUKLARI İÇİN ORTAK VİCDAN ÇAĞRISI

Aynı zamanda Bakan Göktaş, çalıştayın dünya çapında çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine karşı ortak vicdanı harekete geçirme çağrısı taşıdığını iletti. “Bizler, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi imzalanmadan önce çocuğu koruma sorumluluğunu taşıyan bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarihin her döneminde çocuğu koruyan bir anlayışı yaşattık” dedi. Çalıştayda, dünya genelinde çatışma ve şiddetten etkilenen çocukların durumuna dikkat çekildi ve bu durumun bir vicdan sorunu olduğu ifade edildi.

GÜÇLÜ ÇOCUKLAR GÜÇLÜ BİR TOPLUM YARATIR

Bakan Göktaş, konuşmasına, “Biz her zaman çocuklarla bir dünyanın, daha adil, daha renkli ve daha güzel olacağına inanıyoruz” sözleriyle devam etti. Destek veren UNICEF’e teşekkür eden Göktaş, gençlere de topluma faydalı olmanın ve birlikte üretmenin önemini anlattı. Gençlerin güçlü ve özgüvenli olmalarının, toplumu güçlendireceği inancını dile getiren Bakan Göktaş, hayallerin ve fikirlerin paylaşılmasını teşvik etti. Programın sonunda, Bakan Göktaş çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.