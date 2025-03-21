Bakan Göktaş, Darülaceze İftarına Katıldı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze’de düzenlenen iftar etkinliğine katıldı. Bakan Göktaş, “130 yıl önce kapılarını insanlık için açan Darülaceze kimsesizlerin şefkatli ailesidir” şeklinde bir açıklama yaptı. Her yıl gerçekleştirilen Darülaceze İftarı, Bakan Göktaş’ın katılımıyla bu yıl da yapıldı. Etkinlik, Darülaceze Başkanlık binasında gerçekleşti ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile Darülaceze sakinleri ve idare meclisi üyeleri de yer aldı.

DARÜLACEZE’NİN TARİHSEL ÖNEMİ VURGULANDI

İftar sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Bakan Göktaş, “Nesiller boyunca ailesine, ecdadına sahip çıkan kadim bir devletiz. Mevlana’nın söylediği gibi bizim kapımız umutsuzluk kapısı değildir. Bizim kapımız şefkatin, merhametin kapısıdır. Bu kapı her zaman sevgiye, hürmete ve kardeşliğe açılmıştır. 130 yıldır kapılarını insanlık için açan Darülaceze, kimsesizlerin şefkatli ailesidir. Abdülhamid Han’ın bize bıraktığı pek çok eşsiz miras arasında Darülaceze bizim için en değerlisidir. Kurulduğundan beri nice savaşlar, afetler görmüş, direnmiş, ayakta kalmış ve hizmetlerine devam etmiştir. Yaşlılar için huzur, hastalar için şifa, kimsesizler için yakın bir dost olmuştur. Hiçbir ayrım yapmadan, ihtiyacı olan herkes için güvenilir bir liman, sıcak bir yuvadır” ifadelerini kullandı.

GELECEKTA HİZMETLERİ ARTIRMA HEDEFİ

Darülaceze Yaşam Şehri’nde hizmetlerin devam edeceğini dile getiren Bakan Göktaş, “Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda kurduğumuz Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri milletimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. Darülaceze’nin bu şefkat ve merhamet geleneğini geleceğe taşımaya kararlıyız. İnsan, aile büyükleriyle kendini tanır. Geçmişini bilir, geleceğine inanır. Biz geçmişten geleceğe şahit olan büyüklerimizin rehberliği ile hayatımızı şekillendiriyoruz. Onların tecrübeleri ile hedefler belirliyor, onların duaları ile başarıya ulaşıyoruz. Büyüklerimizden öğrendiğimiz değerlerle aile kuruyor, toplumu koruyor ve geliştiriyoruz. Bu sebeple onlar için en iyisini istiyor, en güzelini yapmaya gayret ediyoruz. 2025 Aile Yılı, siz kıymetli büyüklerimiz için hizmetlerimizi daha ileriye taşıyacağımız bir dönüm noktası olacak. Kuşaklar arası iletişimi artırarak büyüklerimizin hayat tecrübelerini genç nesillere aktarmayı teşvik eden projeler hayata geçireceğiz. Yaşlılarımızın sağlıklı, huzurlu ve aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizler milletimizin vefa borcunu üstlenen ve sizlere hizmet etmekle iftihar edenler olarak her zaman sizinleyiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Bakan Göktaş, Ramazan ayını kutlayarak sözlerine son verirken, sağlık, afiyet ve huzur dolu bir bayram dileğinde bulundu ve katılımcılardan bayram öncesi iyi dileklerini iletti.