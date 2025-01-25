Bakan Göktaş: Dijital Risklerle Karşılaşıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Tekirdağ İl Teşkilatı’nın düzenlediği 8’inci Olağan Genel Kurul’a katıldı. Bu etkinlik, İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Bakan Göktaş’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM 29’uncu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül ile birçok partili de katılım sağladı.

KATILIM VE TANITIM

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasında AK Parti’nin 23 yıllık süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli yenilikler gerçekleştirdiğini vurguladı. “Altyapıda, üstyapıda, tarımda, savunma sanayisinde dünya birincisi olduğumuz nice yenilikler getirdik. Yüz yılda yapamayacağımızı 23 yıla sığdırdık. Fakat bazen yeterince anlatmadığımız bir diğer alan var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sosyal politikalar alanında da çok büyük atılım gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

SOSYAL POLİTİKALARDA ATILIM

Göktaş, “Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, engellisiyle bütün vatandaşlarımıza AK Parti kucak açtı, AK Parti ellerinden tuttu ve AK Parti’yle herkes eşit ve tam katılım sağlayacak birinci sınıf vatandaş seviyesine geldi.” dedi. Geçmişteki sosyal eşitsizliklere de dikkat çekerek, “Eskiden kimse engellisini evinden çıkaramıyordu, eskiden başörtülü kadınlar ne üniversitede ne iş hayatında ne de mecliste temsil edilemiyordu.” ifadesini kullandı.

BİRİNCİ SINIF VATANDAŞLIK

Bakan Göktaş, “Bu devrimi, bu değişikliği, bu tam ve eşit fırsat katılımını çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Yaparsa, AK Parti yapar’ dedik ve çok şükür karşımıza çıkan bütün engelleri tek tek kaldırdık.” diye belirtti. Son olarak, “Bu davaya gönül verenler; siz değerli dava arkadaşlarımızla beraber yol yürürken yaptık.” diyerek sözlerini tamamladı.