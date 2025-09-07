Bakan Göktaş, Eğitime Destek Sağlıyor

AİLE DESTEĞİ ARTTIRILIYOR

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerdeki öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 1,5 milyar lira kaynak aktardıklarını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilere yönelik eğitim yardımlarının yeni eğitim-öğretim döneminde kapsam ve miktar artırılarak devam edeceği belirtildi.

EĞİTİM YARDIMLARI ÇEŞİTLENİYOR

Bakan Göktaş, kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı ve kışlık kıyafet gibi temel okul ihtiyaçlarının ‘eğitim materyali yardımı’ adı altında öğrencilere ulaştırıldığını ifade etti. Ayrıca, taşımalı eğitim uygulaması dışında kalan öğrencilere barınma, taşınma ve yemek giderleri gibi desteklerin sağlandığını vurguladı. Lise ve üniversite sınavlarına girecek öğrenciler için sınavlara hazırlık materyalleri temin edildiği, ihtiyaç sahibi hanelerin öğrencilerine gezi ve sportif faaliyetlerde katılımın desteklendiği de aktarıldı.

ULAŞIM DESTEĞİ ÜST DÜZEYDE

Ayrıca, evlerinden uzak eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerinin yanına gidiş-dönüşlerinde kullanacakları toplam dört bilet şeklindeki ‘Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programı’ndan da yararlanabilecekleri hatırlatıldı. Bakan Göktaş, “Aile Yılı’nda öğrencilerimizi aileleriyle bir araya getirmek için farklı destek programlarını hayata geçiriyoruz” dedi.

KAYNAK DESTEĞİ ARTARKEN

2025 Aile Yılı’nın ocak-temmuz döneminde yapılan çalışmalar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) fonundan 64 milyon lira kaynak aktarıldığına dikkat çeken Göktaş, 2021 yılından bu yana SYDT fonundan SYDV’lere 2,5 milyar liradan fazla ilave kaynak sağlandığını belirtti. Ayrıca, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için de yaklaşık 1,5 milyar lira ilave kaynak sağlanacağı ifade edildi. Tüm kaynakların ihtiyaç sahibi ailelerdeki öğrencilere yapılan eğitim yardımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik kullanılacağı belirtildi.