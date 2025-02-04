Bakan Göktaş: Faille Çalışmak Kritik Öneme Sahip

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELENİN GÜNCEL DURUMU

Ankara’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu’nun 18’inci toplantısı gerçekleştirildi. Ankara Hakimevi’nde yapılan toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı. Bakan Göktaş toplantıda, dijital platformlar aracılığıyla yayılan radikal akımların, artan nefret söylemleri ve kadına yönelik dijital şiddeti daha görünür hale getirdiğini ifade etti. “Dijital ortamda yayılan zarar verici dil, kadınların can güvenliğini tehdit ediyor. Fiziksel etkilerin yanı sıra şiddet, öz güven kaybı, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Aile içinde şiddete tanık olan çocukların eğitim hayatları, sosyal gelişimleri ve gelecekteki ilişkileri de olumsuz yönde etkileniyor. Hem maruz kalan hem de tanık olanın olumsuz etkilenmesi nedeniyle şiddet, ailenin bütünlüğünü ve sağlıklı işleyişini tehdit ediyor. İş gücüne katılımı ve üretkenliği azaltırken, ek maddi yükler getirerek ekonomiye büyük zararlar veriyor. Ayrıca, şiddetin toplumda yaygınlaşması, toplumsal güveni ve huzuru zedelerken, bireyler arasındaki sosyal ilişkileri de olumsuz etkiliyor. Şiddetin normalleştiği toplumlarda, demokratik değerler zayıflıyor” dedi.

Her türlü ayrımcılığa ve hak ihlallerine karşı proaktif mücadelenin herkesin sorumluluğunda olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, “Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerle kadına yönelik işlenen fiillere ilişkin cezai müeyyideleri artırdık. Daha önce başka suçların içerisinde değerlendirilen ısrarlı takip eylemlerini müstakil bir suç olarak düzenledik. 25 Kasım 2023’te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle bu mücadeleyi en üst düzeyde bir devlet politikası olarak yürütüyoruz. 2007 yılından bugüne ulusal eylem planlarımız, kadına yönelik şiddetle mücadelede temel politika ve önceliklerimizi ortaya koyan önemli bir yol haritası oldu. 2021-2025 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4’üncü Ulusal Eylem Planımızla kadınların her türlü şiddetten korunması için etkili mekanizmalar tesis ettik. Eylem planımızı 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet üzerine inşa ettik. Halihazırda 4’üncü Ulusal Eylem Planımızın 4 yıllık uygulama sürecini geride bıraktık. Eylem Planında yer alan faaliyetler arasında bakanlığımızın tek başına ya da diğer kurumlarla ortak sorumlu bulunduğu 143 faaliyet bulunuyor. Bu faaliyetlerin 35’i tamamlandı, 57’si sürekli nitelikte olmak üzere 83’ü devam ediyor. Bu kapsamda faaliyetlerimizin yüzde 83’ünün hayata geçirildiği bilgisini sunmak isterim. Geriye kalan faaliyetlerin yüzde 11’lik kısmını 2025 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yüzde 6’lık kısmını ise bir ileri seviyeye taşımak üzere revize ederek yeni dönemde Ulusal Eylem Planımız kapsamına alacağımızı belirtmek isterim” şeklinde ifade etti.