Bakan Göktaş, Festivalin Anlamını Vurguladı

BAKAN GÖKTAŞ’DAN NİNİ FESTİVALİ’NE KATILMA MESAJI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Esenler Belediyesi’nin düzenlediği 5. Geleneksel Uluslararası Ninni Festivali’ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, “Bir anne çocuğunu yetiştirirken, aynı zamanda bir toplumun geleceğini de şekillendirir. Kucağında ninni söylerken büyüttüğü her çocuğu annenin kalbinde taşıdığı umudun bir yansımasıdır. Bu festival de aslında annelerin yüreğinden kopup gelen o kadim ezgileri yaşatmak, kuşaktan kuşağa aktarmanın da çok güzel bir simgesidir” dedi.

ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Bakan Göktaş, “Tabi böylesi kıymetli bir festivalde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu festivalin özellikle Anneler Günü’ne denk getirilmesi bence çok çok değerli. Ben sözlerimin hemen başında başta şehit annelerimiz, gazi annelerimiz olmak üzere burada bulunan bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Şehadete eren, hayatını kaybeden annelerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek, annelik kavramının toplum üzerindeki önemine dikkat çekti.

KÜLTÜREL MİRAS VE AİLE YILI VURGUSU

Bakan Göktaş, “Bu yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ‘Aile Yılı’ ilan ettik. ‘Aile Yılı’nın ruhunu coşkuyla, aynı zamanda aile bağlarını güçlendirecek bir şekilde kutlamayı çok önemsiyoruz. Bu festival de aslında hem aile yılımızın ruhunu yansıtıyor, hem annelerin verdiği o özveri, o cesaret, o merhamet, o sevgiyi ninniler vesilesiyle anlatıyor” sözleriyle festivalin önemini vurguladı. Ayrıca, ailesi ve kültürel mirası desteklemek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.