Bakan Göktaş, Gazi Uyum Evi’ndeydi

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VURGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin 81 il şube başkanıyla Gazi Uyum Evi’nde bir araya geldi. Bu buluşma, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle gerçekleştirilerek önemli istişarelerin yapıldığı bir platform haline geldi.

CUMHURBAŞKANININ VİZYONU

Bakan Göktaş, dernek genel başkanı Mustafa Işık ve şube başkanlarına süreçle ilgili detaylı bilgiler verdi. Göktaş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonu, Türkiye Yüzyılı yolunda sadece ülkemiz için değil, dünya için de barış ve istikrarın başlangıcıdır” diyerek, toplumsal dayanışmayı artıran her adımı önemsediklerini ifade etti.

ŞEHİTLERİN HATIRASI VE VAZİFE

Bakan Göktaş, “Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarımızın katkısını değerli buluyor, iş birliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, kıymetli yakınlarının ve gazilerimizin her daim yanında olmak en temel vazifemizdir” sözleriyle şehit ve gazilere olan bağlılığını vurguladı. Bu buluşma, Türkiye’deki sosyal yardımlaşma ve destek süreçlerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.