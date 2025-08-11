Haberler

Bakan Göktaş, Gazilerle Bir Araya Geldi

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ, GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin 81 il şube başkanıyla Gazi Uyum Evi’nde buluştu. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan toplantıya dair şu bilgileri paylaştı: “Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin 81 il şube başkanıyla Gazi Uyum Evi’nde bir araya geldik. Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarımızla yürüttüğümüz istişareleri değerli buluyoruz.”

TÜM GAZİLERİN YANINDAYIZ

Bakan Göktaş, açıklamasında ayrıca, “Aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine ve kıymetli gazilerimize her alanda destek vermeyi, gazilerimizin sosyal hayata uyumunu kolaylaştıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz” dedi. Bu açıklamalar, hükümetin gazilere ve şehit ailelerine yönelik destek politikasını ve sosyal uyum çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi. – ANKARA

