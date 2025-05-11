Bakan Göktaş, Gençlerin Nişanında Bulundu

AİLE BAKANINDAN ÖNEMLİ DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan bir gencin İstanbul’daki kız isteme ve nişan merasimine katıldı. Bakan Göktaş, davetini geri çevirmeyerek önce erkek tarafı adına kız istedi, ardından çiftin nişan yüzüklerini takma onuruna erişti.

GENÇLERİN YANINDA OLMAK GEREKEN BİR KONUDUR

İstanbul’da bir dizi programa katılmakta olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik yolunda adım atan gençleri yalnız bırakmadı. Sosyal medya üzerinden kendisine ulaşarak davet eden Mehmet Fatih Tuğ ve Edanur Özdemir çiftinin Sultangazi ilçesindeki merasimine katılan Bakan Göktaş, erkek tarafı adına genç kızın babası Süleyman Özdemir’den “Allah’ın emri, peygamberin kavliyle” Edanur’u Mehmet Fatih’e isteme görevini üstlendi. Baba Özdemir, eşinin ve aile büyüğünün görüşlerini alarak olumlu yanıt verdi.

EVLİLİK YOLUNDA MUTLU DAKİKALAR

Çiftin nişan yüzüklerini takan Bakan Göktaş, gençlerin bu önemli günlerinde yanında olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. “Hayırlı uğurlu olsun. Ömür boyu mutluluklar, her zaman yanınızdayız. 2025 Aile Yılı’nda gençlerimize, ailelerimize yönelik çok önemli desteklerimiz var. Gençlerimizin çıktıkları evlilik yolunda yanlarında olmak boynumuzun borcu” diyerek desteklerine devam edeceğini vurguladı.

GENÇLERDEN TEŞEKKÜR

Mehmet Fatih Tuğ, Bakan Göktaş’a sosyal medya üzerinden davet gönderdiklerini belirterek, “Geçtiğimiz cuma günü namazdan sonra Bakanımıza mesaj atıp bu özel günümüze davet etmek istedim. Bizi kırmadılar, çok güzel dönüş yaptılar. Bugün bizleri çok mutlu ettiniz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, Sayın Bakanımızın gayretleriyle bu sene Aile Yılı ilan edilmesiyle çok güzel projeler, çalışmalar var. ‘Nasıl olacak, nasıl evleneceğiz’ diye düşünen birçok genç vardı ama bugün öyle düşünmüyorlar, yalnız olmadığımızı hissedebiliyoruz” şeklinde konuştu.