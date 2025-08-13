Bakan Göktaş Gözleme Hazırladı

BİLGİ PAYLAŞIMI VE ZİYARETLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan’ı makamında ziyaret etti. Bu görüşmenin ardından Göktaş, esnafla bir araya gelerek sohbet etti.

KADIN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’NDE GÖZLEME YAPTI

Göktaş, ziyaretlerinin sonunda Kozcağız beldesinde bulunan Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezini ziyaret ederek burada gözleme yaptı. Bu etkinlik, yerel kadınların becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan eğitim programlarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.