Haberler

Bakan Göktaş Gözleme Hazırladı

BİLGİ PAYLAŞIMI VE ZİYARETLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan’ı makamında ziyaret etti. Bu görüşmenin ardından Göktaş, esnafla bir araya gelerek sohbet etti.

KADIN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’NDE GÖZLEME YAPTI

Göktaş, ziyaretlerinin sonunda Kozcağız beldesinde bulunan Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezini ziyaret ederek burada gözleme yaptı. Bu etkinlik, yerel kadınların becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan eğitim programlarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Haberler

Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.