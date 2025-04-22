Bakan Göktaş: “Hedefimiz güvenli bir toplum oluşturmak.”

BAKAN GÖKTAŞ’IN VİZYONU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Çocuklar yalnızca geleceğimiz değil, bugünün de ortaklarıdır. Bakanlık olarak vizyonumuz; her çocuğun kendini değerli hissettiği ve haklarına tam erişebildiği bir Türkiye inşa etmektir” şeklinde açıklamalarda bulundu. Göktaş, Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı’nın açılışında yaptığı konuşmada, 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatarak hedeflerinin, çocukların güvenle büyüyüp, aidiyet hissiyle kök salacağı bir toplum inşa etmek olduğunu vurguladı.

ÇOCUK HAKLARI VE AİLE DESTEKLERİ

Bakan Göktaş, “Değerli misafirler, ‘Çocuklar geleceğimizdir’ deriz. Ancak unutmamalıyız ki, onlar bugünün de ortaklarıdır.” diyerek, her bir karara çocukların gözünden bakmanın önemine dikkat çekti. Çocuk hakları komitelerinin güçlendirilmesinin öncelikli görev olduğunu ifade eden Göktaş, “Bu çalıştayda görev alan çocuklar sadece kendi haklarını savunmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun daha adil ve kapsayıcı bir yer haline gelmesi için sorumluluk üstleniyor.” dedi. Bakanlıklarının çocuk haklarını korurken aileleri güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

ÇOCUKLARIN VE MEDENİYETİN HAK İHLALLERİNE DİKKAT

Aynı zamanda çalıştayın, dünyanın dört bir yanında çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine karşı ortak vicdanı harekete geçirme çağrısı olduğunu belirten Göktaş, “Bizler, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi imzalanmadan çok önce, çocuk haklarına dair vicdani sorumluluğu taşıyan bir medeniyetin mirasçılarıyız.” dedi. Gözlemlenen hak ihlalleri hakkında endişelerini dile getirirken, “Yalnızca Gazze’de değil, birçok yerde çocuklar, çatışma ve şiddetin masum mağdurlarıdır.” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARLA DAHA GÜZEL YARINLAR İÇİN

Konuşmasının devamında Göktaş, “Biz her zaman çocuklarla bir dünyanın, daha adil, daha renkli ve daha güzel olacağına inanıyoruz.” diyerek UNICEF’e olan teşekkürlerini iletti. Gençlere, topluma faydalı olmanın önemini hatırlatan Göktaş, “Hayallerinizi paylaşın, fikirlerinizi paylaşın ve geleceğe birlikte adım atalım.” şeklinde bir çağrıda bulundu. Programın sonunda çocuklarla bir hatıra fotoğrafı çektirdi.