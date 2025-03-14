Bakan Göktaş: Kadına Şiddete Sıfır Tolerans

ŞİDDETE SIFIR TOLERANS VURGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen iftar etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, “Şiddete sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla yürütmeye devam ediyoruz. Kadınların güvende, eşit haklarla topluma katılmalarını sağlamayı hedefleyerek, daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerliyoruz” dedi. Bakan Göktaş, New York’taki Türkevi’nde gerçekleştiren iftara katılırken, Türkiye’nin global meselelerle olan ilgisini vurguladı.

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNE KÜRESEL DİKKAT

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde oluşturulan Women 20’nin kadın-erkek eşitliğini küresel ekonomi politikalarının merkezine taşıdığını ifade etti. KADEM’in, kadınların ekonomik güçlenmesini desteklemek amacıyla yaptığı çalışmalara ilişkin takdirlerini belirten Göktaş, “Başarılarımız üzerinde düşünürken önümüzdeki zorlukları da kabul etmeliyiz. Kalıcı eşitsizlikler, iklim değişikliği, jeopolitik gerilimler ve yapay zeka gibi hızlı teknolojik ilerlemeler kadınlar için yeni riskler oluşturuyor” ifadelerine yer verdi.

TEKNOLOJİNİN KAPSAYICILIK İÇİN KULLANIMI

Yapay zeka ve dijital dönüşümün, fırsatlar sunarken mevcut eşitsizlikleri derinleştirme riskini taşıdığına dikkati çeken Göktaş, “Teknolojinin dışlama değil, kapsayıcılık için bir araç olarak kullanılmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi. Türkiye’nin G20 dönem başkanlığında kadının güçlenmesi için yürütülen çalışmalara dikkat çeken Göktaş, kadına yönelik şiddetle etkin bir mücadele yürüttüklerini vurguladı.

AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ADIMLAR

Göktaş, Ramazan ayında dayanışma ve birlik değerlerinin önemine değinerek, “İftarın insanları bir araya getirdiği gibi, bizler de kadınlar ve kız çocukları için daha kapsayıcı bir dünya oluşturma kararlılığımızı yineleyelim” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) tarafından düzenlenen panele de katılan Göktaş, kadınların aile işletmelerindeki rolünün, teknolojinin etkisiyle dönüşüm geçirdiğini belirtti.

NESİLLER ARASI İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile ailenin değişen ihtiyaçlarına uygun destek mekanizmaları geliştirdiklerine dikkat çekti. “Eylem planının stratejik hedeflerinden biri ailelerin refahını artırmaktır. Aile üyelerinin sosyo-ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefliyoruz” diyen Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı’nın da aileyi merkezine alarak önemli bir adım olduğunu ifade etti.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

Bakan Göktaş, Yeşilay’ın düzenlediği Kadınlarda Bağımlılık ve İyileşme Süreçleri Forumu’na katıldığını belirterek, “Kadınların tedaviye erişimi, sağlıklı bir geleceğin inşasında kritik bir rol oynuyor. Bu doğrultuda, kadınların bağımlılıkla mücadelede karşılaştığı engelleri ve çözüm yollarını uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyarak ülke tecrübemizi paylaştık” şeklinde konuştu. Göktaş, toplumsal farkındalığı artırma kararlılıklarının devam edeceğini de vurguladı.