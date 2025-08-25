Bakan Göktaş, Kanbur çiftini ziyaret etti

63 YILLIK EVLİ ÇİFTİ ZİYARET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize’de 63 yıl boyunca evli kalan Mükerrem (80) ve Ahmet Kanbur (85) çiftini evlerinde ziyaret etti. Bakan Göktaş, “Sizin gibi aynı yastığa baş koyarak hayatı paylaşan çiftler, gençlerimize en güzel örnek oluyor” şeklinde konuştu. Rize ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ‘Aile Yılı’ kapsamında merkeze bağlı Pekmezli Köyü’nde yaşayan Kanbur çiftine konuk olan Göktaş, aile bireyleriyle samimi bir şekilde sohbet ederek, 63 yıllık evliliğin sırlarını dinledi ve ailenin birlik ve beraberliğini takdir etti.

SAMİMİ SOHBET VE TEŞEKKÜR

Bakan Göktaş, sıcak karşılama ve samimi sohbet için Kanbur ailesine teşekkür etti ve onlara sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi. Ziyaret sırasında Kanbur çiftiyle sohbet eden Bakan Göktaş, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılı Aile Yılı ilan etti. Biz de uzun yıllardır evli olan büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Sizin gibi aynı yastığa baş koyarak hayatı paylaşan çiftler, gençlerimize en güzel örnek oluyor” ifadelerini kullandı. Ahmet Kanbur ise “Bakan hanım, ben sizi o dönemlerden beri takip ediyorum. Belçika’da doğup büyümüşsünüz, baskı altında okuyup o mücadeleyi vermişsiniz. Kırkbir kere maşallah. Anne ve babanıza da dua ediyorum, sizi yetiştirdikleri için” dedi.

ÇAY HASADI DENİYİMİ

Rize programı çerçevesinde Ziraat Botanik Çay Bahçesi’ni de ziyaret eden Bakan Göktaş, burada bölgeye özgü peştamal giyerek kadın üreticilerle birlikte çay hasadı yaptı. İlk kez çay toplama deneyimi yaşayan Göktaş, emeğin önemine dikkat çekerek, “Çay tarımı alın teri ve sabırla yürütülen bir iş. Bu kültürün aile tarımı olarak sürdürülmesi önemli. Aile ekonomisine katkı sunan bu geleneği yaşatan tüm aileleri tebrik ediyorum” dedi.