Bakan Göktaş, Kıbrıs Gazisi’ni Ziyaret Etti

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANINDAN ANLAMLI ZİYARET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cumartesi günü Manisa’da gerçekleştirdiği program çerçevesinde Kıbrıs Gazisi 72 yaşındaki Mustafa Bulut ve eşi Fatma Birgül Bulut’u evlerinde ziyaret edip, onlara tebriklerini iletti. Ziyaret, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yapıldı.

ÖNEMLİ İSİMLER ZİYARETE EŞLİK ETTİ

Bakan Göktaş’a Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile bakanlık bürokratları da eşlik etti. Ziyaret sırasında Bakan Göktaş, aile kurumunun önemine dikkat çekerek, 48 yıllık evli olan çifti tebrik etti.