Bakan Göktaş Kilis’te İftara Katıldı

AİLE AKADEMİSİ AÇILIŞI VE İFTAR PROGRAMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kilis’te gerçekleştirilen iftar programında şehit aileleri, gaziler, koruyucu aileler ve devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi. Kilis’teki Aile Akademisi’nin açılışına katılan Bakan Göktaş, açılış sonrası şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının yanı sıra il protokolü, huzur konağında hizmet alan büyükler, koruyucu aileler ve devlet koruması altında bulunan çocuklar ile engelli bireylerin bulunduğu bir iftar sofrasında buluştu.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Bakan Göktaş, programda yaptığı konuşmada birlik ve dayanışma mesajı vererek, “Şu anda olduğu gibi sofralarımızı ve ekmeğimizi paylaşıyoruz. Bu, birlik ve beraberlik ruhumuzu pekiştiriyor. Aile sofrasında bir araya gelmenin önemini biliyoruz ve bu akşam da hep birlikte olmayı çok kıymetli buluyorum. En önemli görevimiz, büyüklerimizden öğrendiklerimizi çocuklarımıza aktarmak, mirasımızı ve geleceğimizi korumaktır” dedi.

AİLE AKADEMİSİNE DESTEK

Kilis ziyaretinde kurulan Aile Akademisi hakkında bilgi veren Göktaş, “Valimiz Tahir Şahin’in gayretleriyle akademimizde aile içi iletişim programlarını destekleyeceğiz. Evlenmek isteyen gençlerimize rehberlik edecek, aile içi iletişimde sorun yaşayan vatandaşlarımıza psikososyal destek sağlayacağız. Bakanlık olarak her zaman yanınızdayız, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda iftar programına katılanlara teşekkür eden Bakan Göktaş, “Bu güzel akşamı bizlerle paylaştığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.