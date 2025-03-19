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Bakan Göktaş Kilis’te Temaslarda Bulundu

KİLİS’TE BAKAN GÖKTAŞ’IN TEMASLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kilis’te çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Kilis Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Göktaş, burada Valilik binasında Kilis Valisi ve protokol üyeleriyle bir araya gelerek selamlaştı.

AİLE AKADEMİSİ AÇILIŞI VE İFTAR PROGRAMI

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Göktaş’ın Aile Akademisi açılışına katılması planlanıyor. Daha sonra, AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenecek aile iftarı programına iştirak edeceği ifade ediliyor.

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